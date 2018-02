Es wäre eine Schmach, die weit über deutsche Grenzen hinaus für Gesprächsstoff sorgen würde: ein Dieselverbot in Berlin. Wenn die Lieblingstechnologie der deutschen Autobauer ausgerechnet in der Bundeshauptstadt zeitweise verboten wäre, wäre das wohl die Krönung des VW-Dieselskandals – und Kanzlerin Angela Merkel müsste für ihren Audi A8 mit Dieselantrieb eine Ausnahmegenehmigung bei der Stadtverwaltung beantragen. Entsprechend hektisch wird an der Spree nun agiert. Ein neuer Zehn-Punkte-Plan soll Fahrverbote in letzter Minute verhindern. Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften, Stadtbezirke und Senat hätten sich auf ein "kurzfristiges Maßnahmenpaket" verständigt, das die Stickoxidbelastung "signifikant senken wird", so heißt es in der Abschlusserklärung des "2. Berliner Mobilitätsgesprächs des Regierenden Bürgermeisters" vom 18. Januar. Die Maßnahmen, so verkünden die Akteure vollmundig, "führen dazu, dass Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vermieden werden". Ob das wirklich gelingen kann, ist fraglich. Denn zumindest kurzfristig dürften die Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt bringen: Förderung von E-Mobilität, sauberen Taxen, Car-Sharing und Radverkehr – all das verspricht allenfalls auf längere Sicht Linderung für die schadstoffgeplagten Bürger. Die Folgen möglicher Fahrverbote in Berlin wären rekordverdächtig: 248.000 Diesel der voraussichtlich von einem Fahrverbot betroffenen Schadstoffklassen 1 bis 5 sind in Berlin gemeldet und damit mehr als in jeder anderen Stadt.