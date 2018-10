Luftverschmutzung durch Euro-6-Wagen? Berlin prüft auch Fahrverbote für neuere Diesel

Bisher ging es in der Debatte vor allem um ältere Diesel-Fahrzeuge bis zur Abgasnorm Euro 5. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, die Innenstadt für sie zu sperren. Das Verwaltungsgericht Berlin will an diesem Dienstag darüber verhandeln. „Noch wissen wir nicht, ob es überhaupt zu Fahrverboten kommt“, betonte der Verwaltungssprecher. Betroffen sein könnten mehr als 200.000 Pkw von Euro 1 bis Euro 5, aber auch Autos von Pendlern sowie Lastwagen.