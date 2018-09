Luftverschmutzung in Frankfurt Gericht setzt klare Fristen und Grenzwerte zur Vermeidung von Diesel-Fahrverbot

WiesbadenBegleitet von Protesten und einer Mahnwache von Umweltaktivisten wird vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht über ein mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt verhandelt. „Wir müssen begreifen, dass es um die Gefährdung der Gesundheit von uns allen geht“, sagte der Vorsitzende Richter Rolf Hartmann am Mittwoch zum Auftakt des Verfahrens. Bei der Entscheidung des Gerichts gehe es um ein Konzept, wie man den Schadstoffgehalt in der Luft unter den gesetzlichen Grenzwert bringt. Es gehe dabei aber auch um die Verhältnismäßigkeit.