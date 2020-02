Luftverschmutzung Scheuer übergibt Kommunen Schecks zur Elektrifizierung von Fahrzeug-Flotten

Zur Elektrifizierung von Fahrzeug-Flotten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag „Zukunftschecks“ an Kommunen übergeben. Ziel ist es, die Stickstoffdioxidbelastung in Städten zu senken. Insgesamt geht es nach Angaben des Ministeriums um 168 solcher Förderbescheide mit einer Höhe von insgesamt 90 Millionen Euro.