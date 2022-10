Luisa Neubauer „Das ist Irrsinn“

Was also sollten Bundesminister Habeck und seine NRW-Kollegin Mona Neubaur aus Sicht ihrer Bewegung stattdessen tun?

Zunächst: Alles tun, damit die 1,5-Grad-Grenze in Deutschland erhalten bleibt. Und ganz konkret sollte man sagen, dass man als Bundesregierung eben auch 100 Milliarden Euro in diesem Jahr für den Klimaschutz bereitstellt. Sonst kommen wir aus der Krisenspirale nicht raus. Wenn wir jetzt nicht investieren, kommen wir nicht schnell genug weg von den fossilen Brennstoffen und wir werden auch viel Geld brauchen, um die immer neuen Schäden zu begrenzen.