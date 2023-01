Macherinnen und Macher Das werden die wichtigsten Köpfe 2023

Auch Finanzstaatssekretär Steffen Saebisch (FDP) hatte dem Ministerium per Brief noch vor dem Ende des Jahres attestiert: Probleme seien durch „komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse Ihres Hauses bedingt“. Adressiert war das Schreiben an Zimmer. Seitdem bricht die Kritik an den Plänen des Beamten nicht ab. Doch die Ministerin hält an ihm fest. Immerhin, auch das sagt die Mehrheitsmeinung, gilt Zimmer trotz allem als Staatssekretär, der wirklich etwas von seinem Handwerk versteht. So wird er auch in diesem Jahr weiter enorme Summen verwalten. Falls Lambrecht so weiter macht, könnte er außerdem eine weitere Ministerin überleben.