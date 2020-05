Machtkampf AfD-Chef Meuthen verteidigt Annulierung von Kalbitz' Mitgliedschaft

Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft auf Meuthens Betreiben am Freitag mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Hintergrund sind frühere Kontakte im rechtsextremen Milieu. In dem Beschluss hieß es, die Mitgliedschaft sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben, „wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und „wegen der Nichtangabe seiner Mitgliedschaft“ bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994.