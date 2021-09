Machtkampf in der Union Atempause für Armin Laschet

Mindestens genauso schwer wie die inhaltliche Konsenssuche mit FDP und Grünen wird für Laschet allerdings der Umgang mit der CSU. Der Auftritt von Markus Söder unmittelbar vor der Fraktionssitzung kann nur als direkter Angriff auf Laschet gewertet werden. Hatte man sich während des Wahlkampfs schon an die permanenten Nadelstiche aus München gewöhnt, so teilte Söder gestern vor laufenden Kameras einen direkten Faustschlag aus. Er sprach Laschet direkt die Legitimation ab, eine Regierung zu bilden – die gleichen Wort hörte man bislang nur von der SPD.



Außerdem legt Söder die Latte für die unumgänglichen Kompromisse bei den Koalitionsgesprächen so hoch, dass man fast den Eindruck gewinnen kann, er wolle einen Erfolg um jeden Preis verhindern. Man fragt sich warum? Sollte Söder wirklich glauben, dass die Union in der Opposition gesunden und nach zwei Jahren das Ampel-Bündnis kippen kann, damit er dann im zweiten Anlauf als Kanzlerkandidat erneut Kurs auf Berlin nehmen kann? Die CDU ist eine Kanzler- und Regierungspartei. Wenn Söder sie mit seinem Destruktionskurs in die Opposition schickt, wird sie ihn wohl kaum zum Dank auf den Schild heben.



