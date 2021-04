Machtkampf in der Union Entscheidende K-Frage: Diese drei Szenarien sind möglich

Tatsächlich liefern sich Laschet und Söder, was beide angeblich nicht wollten: einen Machtkampf auf Biegen und Brechen, und zwar von beiden Seiten und mit fast allen Mitteln. Ein CDU-Abgeordneter, der auf den CSU-Chef setzt, berichtet von immensem Druck auf Parlamentarier. Laschet stehe Söder in nichts nach. Der NRW-Ministerpräsident werde zwar oft als „lieber Onkel“ verspottet. In Wahrheit sei aber auch er ein knallharter Machtpolitiker, lediglich im karnevalistischen Gewand.



Zentrale Frage für die Union dürfte nach einer beinahe selbstzerstörerischen Woche sein, wie man schnellstmöglich in den Wahlkampfmodus kommt – Verletzungen und Beschädigungen hin oder her. Doch dafür müssen der 60 Jahre alte Regierungschef aus Nordrhein-Westfalen und sein 54-jähriger Kollege aus Bayern erstmal eine Einigung finden. Fast nichts dringt am Wochenende nach draußen, Geheimhaltungsstufe eins. Von guten und konstruktiven Gesprächen ist lediglich die Rede – doch was heißen solche Floskeln schon? Am Sonntag lief die selbstgesetzte Frist für eine Einigung ab. Wie geht es weiter?