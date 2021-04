Machtkampf in der Union Reißen jetzt die Gräben auf?

Während die CSU quasi geschlossen fest zu Söder steht, ist die Lage in der großen Schwesterpartei deutlich heterogener. Auch zuletzt sprachen sich CDU-Politiker für Laschet, aber auch für Söder aus.



So unterstützt der Arbeitnehmerflügel CDA Laschet. CDA-Chef Karl-Josef Laumann, der in Nordrhein-Westfalen in Laschets Kabinett auch Sozialminister ist, sagte der „Bild am Sonntag“: „Armin Laschet ist der richtige Kanzlerkandidat der Union, weil er eine Politik der Mitte und des Ausgleichs verkörpert. Auf ihn ist Verlass, er steht zu seinem Wort. Das ist nicht ganz unwichtig in der Politik.“



Der Vorsitzende der Senioren-Union der CDU, Otto Wulff, hat sich ebenfalls hinter den CDU-Chef gestellt. „Ich halte nichts davon, Politik auf Basis von Tagesmeinungen zu machen oder den Kanzlerkandidaten nach den Umfragen auszuwählen“, sagte Wulff der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir müssen aus Überzeugung handeln. Und die Führungsgremien der CDU sind, wie ich auch, davon überzeugt, dass Laschet der richtige Kanzlerkandidat für die Union ist.“