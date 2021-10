Machtkampf in der Union: „Söder ruht nicht, bis Laschet am Boden liegt“

Dass Söder bei seinem Rachefeldzug gegen Laschet die gesamte CDU mitreißt und die 196 Unionsabgeordneten des neuen Bundestages quasi von München aus in die Opposition schickt, sorgt für wachsende Verärgerung in der CDU. Vergeblich drängen sie Söder, die Türen nicht zuzuschlagen. „Ich kann mit Blick auf Berlin nur davor warnen, die Chance auf Jamaika fahren zu lassen“, sagt Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzende in Mainzer Landtag und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Es müsse zwar „eine Fehleranalyse geben, aber alles zu seiner Zeit“. Dass die Union nach dem Verlust der Regierungsmacht durchatmen und rasch wieder zurückkommen könne, glaubt Baldauf mit Blick auf die lange Durststrecke seiner Landes-CDU nicht. „Es läuft nicht automatisch besser, wenn man vier Jahre oder länger in die Opposition geht“.