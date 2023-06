Machtkampf in Russland Baerbock: Haben Entwicklung in Russland genau im Blick

24. Juni 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung steht nach den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock wegen des gewaltsamen Aufstands der russischen Söldnerarmee Wagner in „engstem Austausch” mit Deutschlands Partnerländern. „Die Entwicklungen in Russland beobachten wir seit gestern Abend sehr aufmerksam”, schrieb die Grünen-Politikerin am Samstag auf Twitter. Zugleich aktualisierte das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für Bundesbürger in Russland.