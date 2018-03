Mängel bei der Bundeswehr: Deutsche Tornados können nicht an Nato-Einsätzen teilnehmen

Der Bericht nennt dem „Spiegel“ zufolge mehrere kritische Punkte: So seien sowohl IT-System als auch Verkabelung der Jets völlig veraltet, so dass diese nicht ausreichend abhörsicher seien. Auch ein verschlüsseltes Kommunikationssystem sei in den Kampfflugzeugen nicht installiert – obwohl dies für internationale Einsätze Pflicht ist. Zudem sei in den Kampfjets der Bundeswehr bis heute kein Freund-Feind-Erkennungssystem eingebaut, das irrtümliche Angriffe auf verbündete Flugzeuge vermeiden soll. Die Aufrüstung der deutschen Tornados mit dem neuen System sei laut „Spiegel“-Bericht bis zum kommenden Jahr „nicht mehr realisierbar“. Ab 2019 gilt diese Technik bei der Nato aber als verpflichtend.