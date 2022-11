Magdeburg Evangelische Kirche ringt um Positionen zu Krieg und Klima

06. November 2022 | Quelle: dpa

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, predigt beim Eröffnungsgottesdienst der Synode im Magdeburger Dom. Bild: Bild: dpa

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in der Frage nach Waffenlieferungen uneins. Die Themen Krieg und Frieden, Klimaschutz und der Umgang mit sexualisierter Gewalt stehen im Zentrum der Synode der EKD, die am Sonntag mit einem Gottesdienst im Dom in Magdeburg begann.