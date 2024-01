Magdeburg Geiselnahme-Prozess gegen Attentäter von Halle

Der Angeklagte Stephan Balliet (Archivbild) muss sich wegen Geiselnahme und Verstoßes gegen das Waffengesetz erneut vor Gericht verantworten. Bild: Bild: dpa

Vor gut einem Jahr hat der zur Höchststrafe verurteilte Attentäter von Halle im Gefängnis Burg Vollzugsbeamte in seine Gewalt gebracht - nun muss er sich wegen Geiselnahme verantworten. Der Prozess gegen den 32-Jährigen hat in Magdeburg begonnen. Das zuständige Landgericht Stendal verhandelt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in einem Hochsicherheitssaal in Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Stephan Balliet gilt als extremes Sicherheitsrisiko.