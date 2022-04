„Mallorca-Affäre“ Heinen-Esser will auf Sitz im neuen NRW-Landtag verzichten

Die infolge der „Mallorca-Affäre“ zurückgetretene nordrhein-westfälische Ex-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will auf einen Sitz im neuen Landtag von NRW verzichten, falls sie am 15. Mai gewählt werden sollte. Das teilte sie der Partei in einem Schreiben mit, das der dpa in Düsseldorf vorliegt. Die „Kölnische Rundschau“ und der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatten zuvor berichtet.