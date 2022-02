Manager-Schreck Greenpeace „Friedliche Blockaden sind ein legitimes Mittel“

Akzeptieren Sie die Kritik daran, dass Jennifer Morgan von Greenpeace direkt als Staatssekretärin in die Bundesregierung wechselt? Würden Sie so einen Fall bei einem Wirtschaftsvertreter nicht auch kritisieren?

Das ist eine persönliche Entscheidung von Frau Morgan, die muss ich akzeptieren. Von ihrer Expertise kann man sich keine bessere Frau für dieses Amt wünschen. Sie ist weltweit nicht nur bei NGOs, sondern auch bei Regierenden und in der Wirtschaft sehr stark akzeptiert. Transparency International hat es gut auf den Punkt gebracht: Bei so einer Gezeitenwende wie jetzt – die Ära Merkel geht zu Ende, die Ampel-Koalition fängt neu an – da muss auch neue Expertise in eine Regierung kommen. Und die Klimakrise drängt so sehr, dass ungewöhnliche Maßnahmen wie diese um so nötiger sind.