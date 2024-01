Mangel an Wettbewerbsähigkeit : Neue Standortdebatte: Ist Deutschland der „müde Mann Europas“?

Was in der Höhenluft von Davos so leicht klingt, wird in den Niederungen Berlins umso schwerer. Denn auch Habeck hatte in Davos am Dienstag beteuert: „Jetzt müssen wir hart arbeiten und unsere Hausaufgaben machen, denn die macht sonst keiner für uns.“ Doch wie diese Hausaufgaben am besten zu lösen sind, da sind sich der Finanz- und der Wirtschaftsminister auch nach der Verabschiedung des Haushalts für 2024 herzlich uneinig.