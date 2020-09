Manipulationssichere Kassen „Das ist Gängelei in der größten Krise“

Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) treibt die Aufrüstungspflicht selbst in Zeiten voran, in denen die deutsche Wirtschaft – und insbesondere auch die Gastrobranche – in der wohl tiefsten Rezession seit Jahrzehnten steckt. Zahlreiche Bundesländer wollen die Frist deshalb nochmal verlängern, Scholz hingegen nicht. An diesem Ehrgeiz entzündet sich scharfe Kritik aus der Opposition.