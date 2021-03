Manipulationssichere Kassen Union und Dehoga fordern Fristverlängerung über den 31. März hinaus

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert seinerseits „eine Nichtbeanstandungsfrist bis mindestens zum Jahresende“, so Dehoga-Geschäftsführer Jürgen Benad. Das Bundesfinanzministerium ist indes gegen eine erneute Fristverlängerung. Die Parlamentarische Staatssekretärin Sarah Ryglewski (SPD) sprach sich am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestags gegen eine Verlängerung aus. Minister Olaf Scholz war bereits gegen die Frist bis Ende März 2021. Bei der Einführung manipulationssicherer elektronischer Kassen geht es darum, die auf rund zehn Milliarden Euro jährlich geschätzte Steuerhinterziehung bei bargeldintensiven Geschäften zu bekämpfen.



