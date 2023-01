Marder-Entscheidung Der Kanzler muss seinem wichtigsten Verbündeten vertrauen können

Bei all diesen Aufgaben müssen diejenigen planen und organisieren, die zuletzt vor allem durch Planlosigkeit auffielen. Gleichzeitig will Ministerin Lambrecht – aus welchen Gründen auch immer – am Tag der vielleicht wichtigsten militärischen Entscheidung der Nachkriegsgeschichte sogar auf Nachfrage keinen einzigen Satz zur Thematik öffentlich sagen. Selbst am Morgen nach dem entscheidenden Telefonat zwischen Scholz und Biden gibt es kein Wort von der Ministerin oder ihrem Ministerium. Man fragt sich regelrecht, was da los ist: Darf man nicht sprechen? Will man nicht? Hat Scholz seine Leute – wie schon bei früheren Entscheidungen – vielleicht sogar überrascht?



Das solche Fragen überhaupt aufkommen, zeigt welche Probleme hinter der großen Symbolik noch verborgen liegen.



