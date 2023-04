Marihuana-Freigabe Das sind die überarbeiteten Pläne für die Cannabis-Legalisierung

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP noch verabredet, die „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften” einzuführen. Solche Cannabis-Shops gibt es etwa in den USA in einigen Bundesstaaten. Im Oktober hatte Lauterbach als zuständiger Minister – der ursprünglich selbst gegen eine Cannabis-Legalisierung war – Eckpunkte dafür vorgelegt. Seitdem warten die Befürworter auf einen Gesetzentwurf.