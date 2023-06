Marktwirtschaftlicher Klimaschutz So funktioniert der CO2-Emissionshandel

Prinzipiell hängt die Preisentwicklung von Angebot und Nachfrage ab. Sparen Unternehmen CO2 ein oder produzieren weniger, und benötigen dadurch weniger Zertifikate, sinkt der Preis. Das gleiche passiert, wenn die EU-Kommission die Zahl der Zertifikate auf dem Markt erhöht. Rückblickend hat sich der Emissionshandel in vier Phasen entwickelt. Zu Beginn, von 2005 bis 2007, lag der Preis größtenteils unter 20 Euro. Als der Preis zwischenzeitlich auf fast 30 Euro anstieg, machte sich die Sorge breit, die Zertifikate würden zu früh zu teuer. In der zweiten Phase ab 2008 durchkreuzte die weltweite Finanzkrise die Pläne der Kommission: Durch den Konjunktureinbruch waren mehr Zertifikate auf dem Markt als benötigt. Der Preis sank auf phasenweise deutlich unter 20 Euro. In der dritten Phase von 2013 bis 2020 tat sich bei einem Preis von fünf Euro jahrelang nichts, bis die EU 2018 den Emissionshandel reformierte. Die Kommission verabschiedete die so genannte Markt-Stabilitäts-Reserve, die wie eine Art Staubsauger überschüssige Zertifikate aus dem Markt zieht. Allein die Ankündigung reichte aus, um den Preis in die Höhe zu treiben. Seit 2021 läuft die vierte Phase des Emissionshandels. Durch neue Beschlüsse aus Dezember 2022 verknappen sich die Zertifikate, der Preis steigt: Im Mai auf 90 Euro.