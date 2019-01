 Marktzugang: Scholz vereinbart Ausbau der Finanzkooperation mit China

„Deutsche Banken sind hier willkommen“, sagte Chinas Vizepremier Liu He. Beide Seiten wollten im Finanzbereich stärker zusammenarbeiten. Auch Deutschland soll es leichter machen für chinesische Banken: Es sei wichtig, die „Überregulierung der Niederlassungen chinesischer Banken in Deutschland anzugehen“, sagte Liu He bei den Gesprächen. Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann war anwesend.