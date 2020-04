Markus Söder Bayerns Krisen-Kanzler

Gar nicht gut an kommt allerdings der Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten diese Woche auf dem Münchner Flughafen, wo er in Begleitung von CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Ladung mit acht Millionen Schutzmasken aus China werbewirksam in Empfang nahm. Als peinliche Selbstinszenierung wird die Aktion in den sozialen Medien gegeißelt. Zumal sich Bundeskanzlerin Merkel und nicht Söder für die Lieferung bei Chinas Staatschef Xi Jingping eingesetzt hatte – und in Bayern ein eklatanter Mangel an Schutzkleidung für Ärzte und Pflegepersonal herrscht. Vor allem Hausärzte beklagen seit Wochen, dass sie als Bollwerk gegen eine Überflutung von Kliniken mit Patienten dienten, aber von der Politik bei der dafür nötigen Ausrüstung im Stich gelassen würden. Noch eine Woche nach Fasching, als die Bedrohung bereits greifbar war, hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml auf solche Klagen noch geantwortet, die Bevorratung stehe in der Verantwortung der Ärzte.