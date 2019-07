Markus Söder: CSU-Vorstoß: Bahntickets ohne Mehrwertsteuer?

Berlin Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich mit Hinweis auf den Klimaschutz für einen Verzicht auf die Mehrwertsteuer bei Bahntickets ausgesprochen. „Ich will den Menschen nicht vorschreiben, ob sie fliegen oder mit dem Zug fahren sollten“, sagte der CSU-Chef der Zeitung „Welt am Sonntag“ einem Vorabbericht zufolge. „Aber ich will das Bahnfahren so attraktiv machen, dass sie das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssen.“