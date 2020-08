Markus Söder gegen Olaf Scholz Das Süd-Nord-Duell

Kampf um die Wählergunst

Waren Förderbescheide und Infrastrukturprojekte das Mittel der Wahl beim früheren Finanzminister Markus Söder, so war es bei Olaf Scholz das Bekenntnis zum sozialen Wohnungsbau im großen Stil, den er als Erster Bürgermeister in Hamburg vorantrieb. Scholz nimmt für sich in Anspruch, durch dieses öffentliche Bauen die Mietpreise und das Angebot an Wohnraum in der Stadt zu Gunsten der nicht so gut Verdienenden beeinflusst zu haben.



Das Scholz-Thema: Mindestlohn

Der Bundesfinanzminister gilt in seiner Partei als eher rechter Sozi, also konservativ in Sachen Finanzen zum Beispiel. Doch bei der Lohnuntergrenze hat sich Scholz schon seit Jahren positioniert, wie es sonst eher die Linkspartei tut. Er fordert einen Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde. Dieser Lohn liegt derzeit bei nicht einmal zehn Euro. Scholz argumentiert: Wer Vollzeit arbeite, müsse davon auch leben und eine Familie haben können. Das sei Anerkennung von Leistung und verhindere nebenbei auch, dass der Staat einspringen müsse.