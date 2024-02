Marlene Engelhorn Warum eine Millionen-Erbin ihr Vermögen einem Bürgerrat überantwortet

Hatten Sie dann noch andere Optionen im Kopf? Was ist mit einer Stiftung oder vielleicht sogar auch einem eigenen Sozial-Unternehmen?

Mir geht es um die demokratische Herangehensweise. Das ist viel wichtiger, als dass ich mein Lieblingsergebnis bekomme. Es ist nicht zwangsläufig schlecht, was anderes zu machen. Ich finde es aber interessant, dass eine Stiftung oder ein Unternehmen eine Selbstverständlichkeit des Machterhalts hat. Warum gründen Vermögende nicht eine Verbrauchsstiftung oder ein Unternehmen in Verantwortungseigentum?



Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Leute für den Bürgerrat aus?

Ich wähle schon mal gar niemanden aus. Das Wiener Foresight-Institut hat eine Stichprobe von 10.000 Menschen aus dem Zentralen Melderegister für Österreich erhalten. Dafür wurde eine Anfrage beim Innenministerium gestellt und ein öffentliches Interesse begründet. Dem wurde stattgegeben. Die einzige Bedingung dafür, in der Stichprobe zu sein, ist ein Mindestalter von 16 Jahren und die Meldung in Österreich. Die Staatsbürgerschaft ist völlig irrelevant. Wenn man das erfüllt, dann gab es die Chance, einen Brief zu kriegen, auf den man sich bis zum 2. Februar zurückmelden konnte, entweder online oder telefonisch. Dann stellte man Daten zur Verfügung, etwa zu Einkommen, Alter, Geschlechtsidentität, Migrationsbiografie, Einstellung zu Vermögensverteilung, Wohnort und Bildungsgrad. Das Foresight-Institut hat daraus anhand eines repräsentativen Schlüssels 50 Menschen ermittelt, die die österreichische Bevölkerung am besten abbilden. Die werden den „Guten Rat“ bilden. Dazu kommen 15 Ersatzmitglieder, falls jemand nachrücken muss.