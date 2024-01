Marschflugkörper: „Ein Taurus-Kuhhandel wäre ein fatales Signal“

Auch FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann sieht nur Großbritannien als Nutznießer des Angebots. Am Ende gebe UK „altes Material an die Ukraine ab“ und Deutschland schicke dafür „das Neueste vom Neuesten“ an Großbritannien, das dann der Bundeswehr komplett fehle. „Es ist aber nicht Sinn der Sache, dass Großbritannien sich an der gebeutelten Bundeswehr gesundstößt“, sagte Strack-Zimmermann der WirtschaftsWoche. Der ganze Vorgang wäre „für Deutschland als Zentralmacht, auf die alle schauen, mehr als peinlich“.



