Marschflugkörper für die Ukraine „Pistorius will Taurus durchaus verschicken“

Soweit so bekannt. Neu ist, dass es hinter den Kulissen scheinbar weniger Bedenken gibt, als man das nach außen hin zugeben möchte. Der Bundeskanzler und sein engster Kreis würden sich zusehends vom Rest des Kabinetts isolieren, heißt es von gleich mehreren Seiten im Bundestag. Längst unterstütze nicht mehr nur Außenministerin Annalena Baerbock stillschweigend die Auslieferung der Raketen, sondern auch Scholz' eigene Leute.



Lesen Sie auch: Welche Lehren die Bundeswehr aus den Schlachten in der Ukraine ziehen sollte



In Wahrheit will mittlerweile sogar der SPD-Verteidigungsminister offenbar gerne sein Go geben, so heißt es in Regierungskreisen. Die Verzögerungen lägen am Kanzleramt. Auch in der Ampel sagen sie: „Pistorius will Taurus durchaus verschicken.“ Genervt sei der Minister bei seinem BAKS-Auftritt vor allem deshalb gewesen, weil dabei die Grenzen seines Einflusses auf militärische Entscheidungen des Landes deutlich geworden seien. „Er schafft es schlicht nicht, den Kanzler zu überzeugen.”