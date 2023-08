Marschflugkörper für Ukraine „Wir sollten endlich weitreichende Präzisionswaffen liefern“

Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als würde der Tornado-Kampfflieger einen dicken grünen Koffer abwerfen. Er fällt sekundenlang in die Tiefe, bevor 50 Meter über dem Meer plötzlich ein Jet-Antrieb zündet. Die Taurus-Rakete rast in Richtung Strand, zu tief für feindliche Radare. Ein Höhenradar, Infrarotsensor und GPS Navigation steuern selbstständig auf ihr Ziel zu. Dann schlägt Taurus mit einem 400-Kilo-schweren Metallpenetrator voller Sprengstoff in einen Berg von Lagercontainern ein. Die Szene stammt aus einem 60-Sekunden-Video der Bundeswehr. Sie soll zeigen: Mit diesem Hightech-Koffer kann die Truppe jederzeit und zielsicher feindliche Bunkeranlagen ausschalten.