Tandler wird Steuerhinterziehung in drei Fällen in Höhe von 23,5 Millionen Euro sowie Subventionsbetrug vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in München mitteilte. Ausgangspunkt des Falls waren Provisionszahlungen, die Tandler und zwei weitere Personen 2020 erhalten haben sollen. Die Unternehmerin hatte Verträge über persönliche Schutzausrüstungen, insbesondere Masken, zwischen der Schweizer Firma EMIX und verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Bei einer Verurteilung drohen Tandler und zwei weiteren Beschuldigten langjährige Haftstrafen. Tandler und ihr Mitgesellschafter wiesen nach Anwaltsangaben „alle in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwürfe zurück”.