Maskenskandal Sind Kliemanns krumme Geschäfte strafbar?

Auch Rechtsexperten verweisen auf die vergleichsweise hohen Hürden für eine Anklage: „Ein Strafverfahren gegen Herrn Kliemann wäre kein Selbstläufer“, sagt der Hamburger Rechtsanwalt und Juraprofessor Daniel Graewe. Denn selbst wenn Kliemann wirklich über die Herkunft der Masken getäuscht hätte, würde das allein im deutschen Strafrecht für einen Betrug noch nicht ausreichen. Zusätzlich müssten die Strafverfolger einen Vermögensschaden bei mutmaßlichen Geschädigten durch Kliemanns Geschäfte nachweisen. „Es kommt auf einen konkreten Nachteil an: War die Qualität der Masken schlechter als dies von den Käufern erwartet werden konnte? Wurden die Masken durch die falsche Deklaration teurer verkauft als Masken aus Asien?“ All das seien Fragen, die in dem Verfahren geklärt werden müssten, meint Graewe.