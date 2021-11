Masterclass mit Merkel Wie die Kanzlerin Start-ups boostern will

Wie groß der Nachholbedarf ist, betont Merkel selbst. Deutschland müsse aufpassen, „nicht zu sehr zurückzufallen“, mahnte sie im Sommer in einer Diskussionsrunde mit Gründerinnen und Gründern. „Wenn man in einer Phase der Geschichte sehr stark war, dann ist das gerade kein Automatismus, dass man das auch immer bleibt“, sagte sie mit Blick auf die Großkonzerne, deren Gründung teils Jahrhunderte zurückreicht. Durch die Digitalisierung seien technologische Sprünge heute schneller möglich – entsprechend groß sei der Transformationsdruck.



Doch viele Studierende wollen lieber Beamte als der nächste Jeff Bezos werden. Von 2000 Studentinnen und Studenten gaben 26 Prozent im Rahmen einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY Ende 2020 an, dass sie am liebsten im Öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Selbst Arbeitgeber werden? Das Risiko erschien vielen jungen Menschen schon vor der Coronakrise zu groß.