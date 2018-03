Matthias Müller: VW-Chef wehrt sich gegen Diesel-Nachrüstungen – und nennt Volkswagen „systemrelevant“

Müller bleibt in der Frage auch hart. Nach dem ersten Dieselgipfel hatte er klargestellt: „Ich möchte meine Ingenieure gerne zukunftsorientiert arbeiten lassen und nicht rückwärtsgewandt an Motoren, die zehn und 15 Jahre alt sind.“ An diesem Freitag präsentiert er sich als jemand, der für die konsequente Veränderung der Kultur bei Volkswagen steht – und in der Branche. Kretschmann jedenfalls erkennt die Anstrengungen der Branche an. „Es werden jetzt wirklich saubere Diesel produziert.“ Und diese würden in Zukunft auch ordentlich kontrolliert.