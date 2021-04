Maut-Ausschuss Was stand in Scheuers E-Mails? Union und SPD lehnen Offenlegung ab

Gleichzeitig legten Union und SPD der Opposition am Donnerstag eine abschließende Bewertung vor, in der sie Versäumnisse des Verkehrsministers im Umgang mit der Risikoabwägung aufzeigen. So sei bei der Unterzeichnung der Maut-Verträge etwa nicht näher untersucht worden, welche finanziellen Folgen eine Kündigung nach dem Scheitern der Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) haben würde, erklärte SPD-Obfrau Kirsten Lühmann. Offen bleibe aber, ob Scheuer „das Parlament belogen hat oder nicht“.