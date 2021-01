Maut-Desaster Der Sonnenkönig Andreas Scheuer und sein letzter großer Auftritt

Wenn aber nun er, Scheuer keine Fehler gemacht hat, und Schulz und alle anderen Mitarbeiter Spitzenkräfte sind, dann hat sich am Ende niemand etwas vorzuwerfen. Doch wenn keiner Schuld hat, wer trägt dann die politische Verantwortung? Man muss nicht politische Theorie studiert haben, um zu verstehen, dass eine Demokratie ohne politische Verantwortung nicht wirklich gut funktioniert.



Phasenweise wirkt es dementsprechend fast so, als habe die Opposition aufgegeben, Scheuer noch echte Erkenntnisse entlocken zu können. Die Fragen von FDP, Grünen und Linken sind noch mehr mit politischer Interpretation überfrachtet, als es in solchen Ausschüssen ohnehin üblich ist.

Die Union hingegen nutzte den Nachmittag, um mal ganz grundsätzlich nach Praxis und Organisation von Verkehrspolitik in Deutschland zu fragen. Lange und seine Kollegen beherrschen die hohe Kunst des Zeitschindens im parlamentarischen Betrieb. So kommt es, dass Scheuer zwischenzeitlich das Organigramm seines Ministeriums referiert. Er sei stolz, sagt er dazu, auch für 60 nachgeordnete Behörden mit 24.000 Mitarbeitern verantwortlich zu sein. Und spätestens da hat auch der noch so gut informierte Zuhörer den Faden verloren, was das eigentlich mit der Maut zu tun haben soll.