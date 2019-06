Maut-Streit mit Österreich: Weniger Stauzeit trotz Ausweichverbot

Ausgewertet hat TomTom die in beiden Richtungen zusammen 45 Kilometer langen Autobahnabschnitte, die von den Abfahrverboten betroffen sind. Laut den Daten von TomTom verkürzte sich die Reisezeit am Abschnitt zwischen Hall und Zirl um mehr als zweieinhalb Minuten. Von Zirl nach Hall gewannen Reisende am letzten Wochenende sogar fast fünf Minuten gegenüber dem Wochenende zuvor. Lediglich von Gries am Brenner nach Patsch verlängerte sich die Fahrzeit um fast vier Minuten.