Maut-Untersuchungsausschuss Was sich die Abgeordneten von den Befragten erhoffen

Dobrindt war von 2013 bis 2017 Verkehrsminister und vorher CSU-Generalsekretär. Scheuer folgte ihm in beide Ämter nach. Seine Hauptaufgabe im Bundeskabinett war die Umsetzung der Pkw-Maut – so wurde Dobrindts Job in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Nicht nur weil die CSU im Bundestagswahlkampf 2013 damit Stimmung machte, sondern auch, weil Dobrindts Vorgänger Peter Ramsauer offenbar nicht gewillt war, die Maut so umzusetzen, wie sein damaliger CSU-Parteichef Horst Seehofer das wollte.