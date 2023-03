Mecklenburg Erneut Proteste gegen Containerdorf-Pläne in Upahl

10. März 2023 | Quelle: dpa

Eine Demonstration unter dem Motto «Upahl muss sich wehren» in Grevesmühlen. Bild: Bild: dpa

Der geplante Bau eines Containerdorfs für bis zu 400 Flüchtlinge im 500-Einwohner-Ort Upahl hat in Nordwestmecklenburg erneut zu Protesten geführt. Zu einer Demonstration kamen am Freitagabend in Grevesmühlen unter dem Motto „Upahl muss sich wehren, heute wir, morgen ihr!” mehrere Hundert Menschen. Die Polizei sprach von rund 600 Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 800.