Mecklenburg-Vorpommern Brennende Flüchtlingsunterkunft - Staatsschutz ermittelt

20. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Rauch steigt aus den Resten des abgebrannten Hotelgebäudes auf. Bild: Bild: dpa

Der Brand einer Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern könnte einen politischen Hintergrund haben. Das vermuten die Ermittler, die von Brandstiftung an dem ehemaligen Hotel in Groß Strömkendorf bei Wismar ausgehen, wie das Polizeipräsidium in Rostock am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen wurden demnach federführend dem Staatsschutz übergeben.