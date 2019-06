Mecklenburg-Vorpommern: Eurofighter-Abstürze: Wrackstellen werden geräumt – Flüge ab Montag

Am Samstag hatte ein Sprecher der Luftwaffe erklärt, dass die Flugsicherheit ihre Untersuchungen an den Absturzorten bei Nossentiner Hütte und Nossentin abgeschlossen hat. Die Unfalluntersuchung laufe aber weiter. Die zuständige Sonderabteilung General Flugsicherheit der Bundeswehr wertet noch Daten der Flugschreiber aus, hört Zeugen an und analysiert die geborgenen Wrackteile.