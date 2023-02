Mecklenburg-Vorpommern Klimastiftung: Erklärungsnot wegen verbrannter Steuerakten

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Weist eine Einflussnahme von Seiten der Politik zurück: Manuela Schwesig. Bild: Bild: dpa

Eine Finanzbeamtin in Mecklenburg-Vorpommern hat laut Staatsanwaltschaft Steuerakten der umstrittenen Klimastiftung MV verbrannt - in einer „Kurzschlussreaktion”. Ein Sprecher der Justizbehörde in Stralsund, die in dem Fall ermittelt hat, sprach von Druck bei der Suche nach den Steuerpapieren der Klimastiftung im Finanzamt Ribnitz-Damgarten. Als die zuständige Beamtin die Papiere schließlich bei sich entdeckte und realisierte, dass sie sich schon länger bei ihr zur Bearbeitung befanden, habe sie diese verbrannt.