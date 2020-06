Mecklenburg-Vorpommern Schwesig als Direktkandidatin für Landtagswahl 2021 nominiert

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will zur Landtagswahl 2021 als Direktkandidatin in ihrer Heimatstadt Schwerin antreten. Der Kreisvorstand der Schweriner SPD nominierte sie am Donnerstagabend einstimmig, wie der Kreisvorsitzende Jörg Heydorn und Schwesig im Anschluss mitteilten. Die Wahlkreiskonferenz der SPD der Landeshauptstadt soll am 5. September stattfinden. Dort soll Schwesig dann zur Kandidatin gewählt werden.