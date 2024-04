Medienbericht Asylpolitik: FDP fordert Debatte über Drittstaaten-Modell

Das Parlament in London hatte den umstrittenen Asylpakt mit Ruanda in der Nacht zum Dienstag verabschiedet. Asylsuchende, die ohne gültige Papiere in Großbritannien eintreffen, sollen demnach künftig umgehend in das ostafrikanische Land abgeschoben werden können. Sie können dort Asyl beantragen, nach Großbritannien dürfen sie aber - ungeachtet ihrer Herkunft - nicht mehr. Die internationale Kritik ist gewaltig.