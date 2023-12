Medienbericht Baden-Württemberg: Palmer will für Freie Wähler antreten

03. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Boris Palmer (parteilos) trat kürzlich bei den Grünen aus. Bild: Bild: dpa

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich nach Medienberichten bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Juni kommenden Jahres für die Freien Wähler im Landkreis Tübingen engagieren. Einem Bericht des SWR zufolge soll der 51-Jährige für die Fraktion der Freien Wähler im Tübinger Kreistag aktiv werden. Palmer äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. Stattdessen verwies er auf eine Pressekonferenz am Montag im Landratsamt Tübingen.