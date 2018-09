Medienbericht Ex-BAMF-Chefin Cordt wechselt offenbar ins Innenministerium

Vor drei Monaten hatte Innenminister Horst Seehofer sie nach Skandalen in der Behörde von ihren Aufgaben entbunden. Anders als Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen, der nach seinem Wechsel als Sonderberater im Ministerium seine Bezüge in Höhe von 11.577,13 Euro behält, fällt Cordt dem Bericht zufolge von der B9-Besoldung um drei Stufen auf die B6 für Unterabteilungsleiter in Ministerien (1700 Euro weniger).