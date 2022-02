Medienbericht: FDP-Außenexperte Link wird Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung

Als Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung kehrt Link an seine frühere Wirkungsstätte, das Auswärtige Amt, zurück. Von Anfang 2012 bis Ende 2013 war Link dort Staatsminister, ehe der Heilbronner Mitte 2014 Direktor des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) in Warschau wurde. 2017 zog Link dann erneut in den Bundestag ein.