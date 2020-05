Medienbericht Scheuer will 28 Milliarden Euro für Ausbau der Mobilität

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schlägt einem Medienbericht zufolge zur Ankurbelung der Konjunktur ein 28-Milliarden-Euro-Paket „Investition Zukunft Mobilität“ vor. Den Schwerpunkt bilde mit beabsichtigten Investitionen von insgesamt 8,5 Milliarden die digitale Infrastruktur, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). Sie beriefen sich auf ein Papier, das Scheuer am Dienstag in den Koalitionsausschuss einbringen wolle. Dort wollen die Spitzen des schwarz-roten Regierungsbündnisses über das geplante Konjunkturpaket beraten, das die deutsche Wirtschaft in der Coronakrise wieder in Fahrt bringen soll.