Medienbericht: Vorstellung von Seehofers Asyl-„Masterplan“ offenbar geplatzt

Hintergrund sind wohl Differenzen zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Frage, ob Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen.Der Streit über eine Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze schwelt in der Union seit Jahren. Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ gesagt: „Ich möchte, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht.“